C. Баррера встретится с экс-претендентом на титул Джесси Хартом

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Салливан Баррера проведёт следующий поединок 15 июня 2019 года. Кубинец выступит на вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США), главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с Томом Шварцем.

Соперником Барреры в бою 15 июня станет экс-претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе Джесси Харт, сообщает Boxingnews24. Американец лишь недавно принял решение сменить весовую категорию.

Баррера последний раз появлялся на ринге в ноябре 2018 года, победив единогласным решением судей Шона Монагана. Что касается Харта, то 29-летний боксёр предыдущий бой провёл в декабре минувшего года, уступив решением большинства судей чемпиону мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамиресу.