Намаюнас считает, что у Гэтжи есть шансы в бою с Нурмагомедовым

Чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас поделилась мыслями о ситуации в лёгкой весовой категории и выразила мнение, что Джастин Гэтжи сможет достойно соперничать с чемпионом этого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Подходящий соперник для Гэтжи? Было бы действительно круто увидеть его встречу с Хабибом. Но также было бы интересно посмотреть на его бой с Конором или Фергюсоном. В целом едва ли не любой поединок в лёгком весе может стать классным.

Что касается шансов Гэтжи в бою с Хабибом, то он, определённо, стал лучше и теперь он дерётся умнее. На мой взгляд он превосходит Хабиба в стойке и упорно работает над тем, чтобы прибавить в борьбе. Так что, да думаю у него будут варианты в таком бою", — рассказала Намаюнас в интервью, размещённом на YouTube-канале MMA Fighting.