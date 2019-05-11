Американский боксёр был отправлен в больницу с обезвоживанием после сгонки веса

Американский боксёр Демонд Николсон был госпитализирован в преддверии поединка с Эрнестом Амьюзом, сообщает ESPN. Бой Николсона и Амьюза должен был пройти в андеркарде турнира, в главном бою которого встретятся Джарретт Хёрд и Джулиан Уильямсон.



Причиной госпитализации стало тяжёлое обезвоживание организма, вызванное тяжёлой сгонкой веса. Николсон успешно прошёл взвешивание, но у него начались судороги и он был отправлен в госпиталь, где ему поставили капельницу. Другой информации о состоянии боксёра пока нет.



26-летний Николсон в своей профессиональной карьере провёл 25 поединков, в которых одержал 21 победу, трижды проиграл и один раз свёл поединок вничью. Из 21 победы в карьере он 20 раз выиграл нокаутом.