Магомедшарипов не планирует проводить бой с Ортегой на турнире UFC 240

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов не встретится с Брайаном Ортегой на турнире UFC 240, не имеющего пока утверждённой даты или места проведения.



«Это неправда. На турнире UFC 240 этого боя не будет», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.



Забит Магомедшарипов в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 235 2 марта 2019 года и победил Джереми Стивенса единогласным решением судей. На счету Магомедшарипова 18 поединков в профессиональных ММА, в 17 из которых он одержал победу. Серия побед Магомедшарипова составляет 13 поединков, пять из которых он провёл в UFC.



Брайан Ортега в последнем поединке потерпел поражение в противостоянии с чемпионом организации Максом Холлоуэем. Бой проходил на турнире UFC 231 8 декабря 2018 года.

Магомедшарипов может провести бой с Ортегой в конце лета