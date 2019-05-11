Кормье: если снова встречусь с Джонсом, то в полутяжёлом весе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье подчеркнул, что он хочет провести реванш с Джоном Джонсом именно в полутяжёлом весе.



«Если снова встречусь с Джонсом, то уже в полутяжёлом весе. Именно там он победил меня. Моя карьера больше не связана с ним, я многого добился. Но если захочу боя с ним, то он случится. Когда он победил, я был в лучшей форме. Но сейчас я стал сильнее. Когда пытаешься угнаться за таким бойцом, становишься лучше», — приводит слова Даниэля Кормье MMAJunkie.



Кормье и Джонс встречались дважды. Первый поединок выиграл Джон, второй бой был признан несостоявшимися. Любопытно, что Кормье может уже в ближайшее время завершить карьеру. Предполагалось, что его соперником в последнем поединке станет Брок Леснар, но он отказался от возвращения в UFC, о чём сообщил президент организации Дэна Уайт.