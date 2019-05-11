Би-Джей Пенн: я верну титул

Боец UFC Би-Джей Пенн подчеркнул, что планирует попробовать вернуть чемпионский пояс.



«Очень люблю драться. Но было бы просто сумасшествием, если бы я сидел на пресс-конференции и думал, что выйду в октагон для того, чтобы мне надрали задницу. Нет, я верю в себя. Я верну титул. Как бы это ни шокировало окружающих, я просто хочу, чтобы каждый понял одну вещь: если всё складывается непросто, то не вздумайте останавливаться. Просто продолжайте делать то, что нужно», — приводит слова Би Джей Пенна MMAJunkie.



Би Джей Пенн не одерживал побед с 20 ноября 2010 года, когда он победил нокаутом Мэтта Хьюза. После этого он свёл вничью поединок с Джоном Фитчем и проиграл шесть поединков подряд.