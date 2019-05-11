Менеджер Силвы: Андерсон не думает о завершении карьеры

Хорхе Гимараес, менеджер бойца UFC Андерсона Силвы, подчеркнул, что его подопечный не собирается завершать карьеру.



«Андерсон Силва совершенно не думает о завершении карьеры. У него ещё целая куча энергии в запасе. У него очень высокий уровень интеллекта, он прекрасно знает, как тренироваться в таком возрасте. Он никогда не употреблял наркотические вещества или алкоголь. У Андерсона просто идеальное здоровье. Думаю, он в лучшей форме за всю карьеру.



Сейчас ведём переговоры с UFC о заключении нового контракта, и в этом заинтересованы и мы, и Дэна Уайт. Посмотрите, какая шумиха вокруг поединков Андерсона в Бразилии. Уверен, UFC подпишет новое соглашение с Силвой», — приводит слова Хорхе Гимараеса ESPN.