Берчельт готов подняться в весе ради боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт сообщил, что готов рассмотреть вариант встречи с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.

«Мне комфортно в нынешней весовой категории, у меня нет планов подниматься в весе. Но если нам предложат встречу с Ломаченко в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), мы определённо рассмотрим такой вариант», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

О возможном поединке Берчельта с Ломаченко слухи ходили ещё в то время, когда украинец удерживал чемпионский пояс во втором полулёгком весе. Напомним, Ломаченко следующий бой, вероятнее всего, проведёт с Люком Кэмпбеллом.

Берчельт же 11 мая проведёт защиту титула в противостоянии с Франсиско Варгасом.