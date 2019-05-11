Фьюри: думаю, второй бой с Уайлдером пройдёт в декабре 2019 года

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри полагает, что его повторный поединок с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером состоится в декабре 2019 года.

«Думаю, что наш реванш состоится в 2019 году. Увидите, как я снова надеру ему зад. Теперь мне больше не нужно сбрасывать столько веса. У него была лучшая возможность, чтобы победить меня, но он не смог ею воспользоваться. Он больше никогда не встретится с Фьюри, готовым лишь на 40 процентов.

Даже когда он отправил меня в нокдаун в девятом раунде, у него было две минуты, чтобы покончить со мной, но он не смог это сделать. То же самое произошло в двенадцатом раунде. Психологически он уже сломлен, потому что знает, что я сумел выстоять после его лучших ударов и вернулся в бой», — приводит слова Фьюри Boxingnews24.