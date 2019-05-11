Хан рассчитывает получить бой с Бруком в 2020 году

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан надеется, что ему удастся провести поединок с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком в 2020 году.

«Брук проводил бои с достойными соперниками. Пожалуй, он единственный боксёр, в активе которого есть серьёзные бои и который будет доступен для встречи. Тот факт, что он решил не драться 1 июня говорит о том, что Теренс Кроуфорд хочет получить с ним поединок. Команда Теренса просто хочет получить очередное громкое имя в послужной список.

Мы бы могли встретиться с Бруком на старте 2020 года или летом. Всегда думал, что наша с ним встреча хороша для лета. Но для начала мне нужно себя занять боями в 2019 году. Что касается места проведения встречи, то мне всегда казалось, что с учётом нашей фанатской базы, мы должны драться на стадионе", — приводит слова Хана World Boxing News.