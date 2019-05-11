Каннонье: могу нокаутировать Андерсона Силву

В ночь с 11 на 12 мая мск в Рио-де-Жанейро пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 237. Соглавным его событием станет встреча экс-чемпиона промоушена, легендарного Андерсона Силвы, и Джареда Каннонье. Незадолго до поединка последний выразил уверенность в том, что ему под силу нокаутировать Силву.

«Я очень уверен в своей защите и ещё больше уверен в атакующем потенциале. Я могу его нокаутировать. Думаю, что хорошая победа в доминирующем стиле, тем более над величайшим бойцом, откроет глаза некоторым людям. Победа над Силвой поможет мне встать в очередь за титулом. Возможно, я получу шанс через один бой. Все мои одноклубники говорят, что в конечном итоге я буду драться за титул», — приводит слова бойца BJPenn.