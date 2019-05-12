Экс-претендент на титул чемпиона мира Силлах: тренируюсь, чтобы оплачивать счета

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе Исмаил Силлах не намерен завершать карьеру. При этом украинец отшутился, что тренируется, чтобы оплачивать счета.

«Тренируюсь, чтобы оплачивать счета. Когда я только приехал в США, всеми делами занимался менеджер и счета оплачивал также он. Теперь я уже знаю, как на английском будет это слово. Планирую ли я завершать карьеру? После поражений от Папина, Мастернака, Фонфары возникали такие мысли. Начинаешь думать, что надо строить бизнес. Хотел подвязывать, но только на секунду. После Папина было тяжело. Это нокаут, это сотрясение. Думал, что надо поберечь себя. Но потом начал тренироваться и снова зажёгся огонь. Так что попытаюсь.

Конечно, думаю, что поражение от Грачёва сломало мне карьеру. Я сам виноват. Уже в седьмом раунде начал думать о том, что буду говорить в интервью, кому брошу вызов. А потом вышел на восьмой и «бам» и всё", — рассказал Силлах в интервью, размещённом на YouTube-канале Videoboxing.

В 2013 году Силлах оспаривал титул чемпиона мира в бою с Сергеем Ковалёвым.