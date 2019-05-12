UFC официально объявила о проведении боя Фергюсон — Серроне 8 июня

Компания UFC официально объявила, что бывший временный чемпион организации Тони Фергюсон и американец Дональд Серроне проведут поединок в рамках турнира UFC 238, запланированного на 8 июня в Чикаго. Соответствующая информация размещена на официальном сайте UFC.

Ранее Фергюсон уже объявил, что возвращается. В последний раз он выступал в октябре 2018 года, когда техническим нокаутом победил Энтони Петтиса на турнире UFC 229. После этого Тони не выходил в октагон. Его супруга сообщила, что у Фергюсона возникли серьёзные психические проблемы, она даже вызывала полицию. После этого президент UFC объявил, что Тони допустят к соревнованиям лишь после обследования у врачей организации.

Серроне совсем недавно в зрелищном бою одолел Эла Яквинту. В активе Дональда 36 побед при 11 поражениях.