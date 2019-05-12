Стал известен следующий соперник Мэнни Пакьяо

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо проведёт свой следующий поединок с чемпионом WBA Super Китом Турманом 20 июля. Об этом 40-летний филиппинец сообщил в своём «инстаграме».

В последний раз Пакьяо выходил на ринг в январе 2019 года. Тогда он нанёс поражение Адриену Бронеру, бой проходил в Лас-Вегасе (США). Пакьяо за карьеру одержал 61 победу при двух ничьих и семи поражениях. 30-летний Турман победил во всех 29 поединках (22 нокаута).

Ранее Пакьяо в своём «твиттере» провёл голосование среди болельщиков по поводу того, кого бы фанаты хотели видеть его следующим соперником. Турман по его итогам занял второе место, уступив 60 процентов голосов Флойду Мейвезеру-младшему.