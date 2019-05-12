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UFC 237: Андраде нокаутировала Намаюнас слэмом во 2-м раунде

UFC 237: Андраде нокаутировала Намаюнас слэмом во 2-м раунде
Бокс/ММА / ММА

В ночь с 11 на 12 мая мск в Рио-де-Жанейро состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 237. Главным его событием стала титульная встреча в минимальном весе. В октагоне встретились действующая чемпионка Роуз Намаюнас и Джессика Андраде.

Бой был завершён во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.

В соглавном событии турнира встретились легендарный Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Бразилец проиграл американцу техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 237. Основной кард

Роуз Намаюнас — Джессика Андраде — победа Андраде нокаутом во втором раунде
Джаред Каннонье — Андерсон Силва — победа Каннонье техническим нокаутом в первом раунде
Жозе Алду — Александер Волкановски — победа Волкановски единогласным решением судей
Тьяго Алвес — Лауреано Старополи — победа Старополи единогласным решением судей
Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра — бой отменён.

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