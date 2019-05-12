Фрейре победил Лиму и стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях

В ночь на 12 мая мск в пригороде Чикаго Роузмонте (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 221. В главном его событии встретились чемпион организации в полулёгком весе Патрисио Фрейре и чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер.

Бой завершился уже в первом раунде. Фрейре точным ударом справа отправил соперника на канвас, после чего забил обескураженного соперника, вынудив вмешаться рефери. Таким образом, Патрисио отобрал титул у Чендлера и стал чемпионом сразу в двух весовых категориях.

В соглавном событии турнира Дуглас Лима обеспечил себе путёвку в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, нокаутировав Майкла Пейджа. В финале Гран-при Лима встретится с победителем пары Рори Макдональд — Нейман Грэйси.