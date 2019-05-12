Андраде получила от UFC двойной бонус

Ранним утром 12 мая мск в Рио-де-Жанейро завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. По окончании руководство промоушена выдало бойцам традиционные бонусы.

Лучшим поединком вечера было признано главное событие вечера, в котором титул в минимальном весе оспаривали Роуз Намаюнас и Джессика Андраде. За яркое противостояние спортсменки получили по $ 50 тыс.

Кроме того, Андраде получила бонус на такую же сумму за выступление вечера. Напомним, бразильянка в эффектном стиле нокаутировала соперницу и отобрала у Намаюнас звание чемпионки организации. Ещё один бонус за выступление вечера достался Варлею Алвесу, сообщает MMA Fighting. Бразилец также получил $ 50 тыс. Боец был отмечен за победу нокаутом над Серхио Мораесом.