Каннонье: уважаю Андерсона Силву, но не уважаю бразильских болельщиков

Боец UFC Джаред Каннонье поделился впечатлениями от победы над экс-чемпионом промоушена Андерсоном Силвой на турнире организации в Рио-де-Жанейро. Американец выразил уважение легендарному Силве, но подчеркнул, что бразильская публика при этом не заслуживает такого же отношения.

«Очень ценю возможность быть в октагоне с Андерсоном Силвой. Он не был обязан драться со мной. Он мог получить в соперники любого, кого захотел. Так что хочу показать, что я ценю это и уважаю его. Но местные болельщики — совсем другая история. Они не уважают меня, и у меня также нет к ним уважения. Вот и всё», — приводит слова спортсмена MMAJunkie.

Напомним, Каннонье на турнире UFC 237 досрочно победил Андерсона Силву. Травма колена после удара американца помешала Силве продолжить поединок.