Кремлёв: будем проводить бои Гассиева в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв убеждён, что контракт Мурата Гассиева со стриминговой платформой DAZN не станет препятствием в организации поединков экс-чемпиона на территории России. Вместе с тем функционер подчеркнул, что планируемое 22 июля выступление Мурата в Москве придётся отложить.

«Мы можем договориться и будем также проводить бои Гассиева в России. Это обсуждаемо. Сейчас он перешёл в тяжёлый вес, ему нужно готовиться, и он по времени не успевал бы к 22 июля. Пусть пока он проведёт первые бои в новом весе, а там уже будет видно. Хочется, чтобы в России проводились супербои», — приводит слова Кремлёва Р-Спорт.

Напомним, Мурат Гассиев не выходил на ринг с момента поражения от Александра Усика.