А. Емельяненко задержан в Москве за употребление спиртного в общественном месте

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз столкнулся с проблемами с законом. Представители правоохранительных органов задержали спортсмена за распитие алкоголя в общественном месте. Полиция подтвердила факт задержания за соответствующее правонарушение, но не огласила фамилию задержанного.

«На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко», — приводит слова источника ТАСС.

На данный момент известно, что на Емельяненко составлен административный протокол. Подчёркивается, что Александр также нарушал общественный порядок.

Напомним, в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тогда он был арестован на десять суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.