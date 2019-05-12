Берчельт: угол Варгаса принял правильное решение

Ранним утром 12 мая мск в Туксоне (штат Аризона, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала встреча чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) Мигеля Берчельта и Франциско Варгаса.

Боксёры подарили зрителям яркое противостояние, но преимущество Берчельта с каждым раундом становилось всё более явным. В итоге угол Варгаса снял боксёра с боя в шестом раунде. После завершения встречи Берчельт подчеркнул, что тренеры его соперника приняли правильное решение.

«В бою с Варгасом я впервые завоевал титул, потому было честно, что я решил ему дать реванш. Но как бы то ни было, угол Франциско принял правильное решение», — приводит слова Берчельта BoxingScene.