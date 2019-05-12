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Бывший рефери объяснил, почему слэм в исполнении Анлраде не нарушал правил

Бывший рефери объяснил, почему слэм в исполнении Анлраде не нарушал правил
Бокс/ММА / ММА

Бывший рефери ММА Джон Маккарти объяснил, почему приём в исполнении Джессики Андраде против Роуз Намаюнас не нарушал правила.

«Когда Роуз Намаюнас попыталась провести приём рычаг локтя, она могла выбирать — отпустить руку или продолжать удерживать захват, отправившись в полёт. Это и сделала Андраде.

Бросок считается проведённым по правилам, если он проводится при попытке приёма. То, как в итоге приземлилась на настил Намаюнас уже не имеет значения», — написал в своём «твиттере» Джон Маккарти.

Напомним, что Андраде во втором раунде слэмом нокаутировала Намаюнас, став чемпионкой UFC в лёгком весе. Для Намаюнас это была вторая защита титула. 26-летняя американка литовского происхождения провела в UFC девять поединков, победив в шести из них.

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