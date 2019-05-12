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Адвокат Емельяненко: Саша не был пьян, там ребята рядом употребляли спиртное

Адвокат Емельяненко: Саша не был пьян, там ребята рядом употребляли спиртное
Бокс/ММА / ММА

Кахабер Долбадзе, адвокат российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, опроверг информацию о том, что его клиент был пьян во время задержания в Москве. По словам Кахабадзе, Емельяненко уже вернулся домой.

«Не было задержания, его просто доставили в отдел полиции. Там ребята какие-то, видимо, употребляли спиртное. Даже не знаю, составили ли протокол. Но Саша уже дома. Водитель его забрал.

Он сам не был пьян. Он сейчас готовится к бою и не употребляет. Он тренируется, из Самары только вчера прилетел», — приводит слова Долбадзе телеканал «360».

Напомним, в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тогда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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