Шлеменко: больно смотреть, как Александр Емельяненко губит свой талант

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию с задержанием Александра Емельяненко в Москве. По информации различных источников, Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения, но адвокат Александра опроверг эту информацию.



«В очередной раз больно смотреть, как Александр Емельяненко губит свой талант. Я не понимаю, для чего ему этот алкоголь и почему так сложно от него отказаться. Это лишний раз показывает нам, что алкоголь не выбирает себе жертву, а бьёт по всем без исключения. Александр вроде бы немного возвращается на правильный путь, начинает выигрывать бои, у него выравнивается жизнь, появляется узнаваемость и уважение людей, как это всё вновь перечёркивается.



И я хочу пожелать ему поддержку свыше, чтобы ему хватило сил побороть в себе желание употреблять алкоголь, потому что все его проблемы только из-за этого. Я хочу отметить инициативу, которая сейчас существует в нашей стране по ограничению мест употребления алкоголя и курения. Не важно, кто ты — чемпион или не чемпион. Молодёжь не должна видеть, как взрослые или тем более кумиры употребляют алкоголь», — приводит слова Шлеменко «Р-Спорт».



Напомним, в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тогда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.