Источник: Емельяненко предстоит выплатить штраф за распитие в общественном месте

Источник в правоохранительных органах сообщил, что российского бойца Александра Емельяненко отпустили домой и ему предстоит выплатить штраф за распитие алкоголя в общественном месте.



«Емельяненко отпустили после составления административных материалов за распитие алкоголя в общественном месте (административная статья 20.20, влечёт штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей). Теперь ему предстоит выплатить штраф», — приводит слова источника в правоохранительных органах «Р-Спорт».



Напомним, в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тогда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.