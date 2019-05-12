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Источник: Емельяненко предстоит выплатить штраф за распитие в общественном месте

Источник: Емельяненко предстоит выплатить штраф за распитие в общественном месте
Бокс/ММА / ММА

Источник в правоохранительных органах сообщил, что российского бойца Александра Емельяненко отпустили домой и ему предстоит выплатить штраф за распитие алкоголя в общественном месте.

«Емельяненко отпустили после составления административных материалов за распитие алкоголя в общественном месте (административная статья 20.20, влечёт штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей). Теперь ему предстоит выплатить штраф», — приводит слова источника в правоохранительных органах «Р-Спорт».

Напомним, в марте 2019 года Александр Емельяненко был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, тогда он был арестован на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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