Кокляев: чем больше Емельяненко сидит, тем сильнее мне на руку

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев прокомментировал ситуацию вокруг бойца ММА Александра Емельяненко, с которым он готовится провести бой.



«Я буду ждать бой сколько угодно, мне торопиться некуда. Чем больше Саша сидит, тем сильнее мне на руку. Он же предложил. Как говорится, кто-то победу куёт, а кто-то траву жуёт. Я больше сочувствую ему как православный христианин и переживаю за тот момент, что бой может не состояться. Но на крайний случай Боба Саппа позовём. Если после того как мы подпишем контракт с какой-то промоутерской компанией по поводу боя, что-то случится, то будет Боб Сапп на подстраховке.



Если бой с Александром не состоится, я в любом случае в выигрышной ситуации. Я согласился — он не вышел. По умолчанию я победил», — приводит слова Кокляева телеканал «360».

А. Емельяненко задержан в Москве за употребление спиртного в общественном месте