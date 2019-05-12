Андраде получила за бой с Намаюнас $ 230 тыс, Силва — $630 тыс за бой с Каннонье

Новоиспечённая чемпионка UFC Джессика Андраде за свою победу над Роуз Намаюнас получила гонорар в размере $230 тыс, сообщает MMAFighting. Намаюнас, в свою очередь, заработала $195 тыс. Самый большой гонорар за турнир получил экс-чемпиона UFC Андерсон Силва — он заработал за свой бой с Джаредом Коннонье $630 тыс. Каннонье, в свою очередь, за свою победу получил $113 тыс.



UFC 237. Основной кард



Роуз Намаюнас — Джессика Андраде — победа Андраде нокаутом во втором раунде

Джаред Каннонье — Андерсон Силва — победа Каннонье техническим нокаутом в первом раунде

Жозе Алду — Александер Волкановски — победа Волкановски единогласным решением судей

Тьяго Алвес — Лауреано Старополи — победа Старополи единогласным решением судей

Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра — бой отменён.