Новоиспечённая чемпионка UFC Джессика Андраде за свою победу над Роуз Намаюнас получила гонорар в размере $230 тыс, сообщает MMAFighting. Намаюнас, в свою очередь, заработала $195 тыс. Самый большой гонорар за турнир получил экс-чемпиона UFC Андерсон Силва — он заработал за свой бой с Джаредом Коннонье $630 тыс. Каннонье, в свою очередь, за свою победу получил $113 тыс.
UFC 237. Основной кард
Роуз Намаюнас — Джессика Андраде — победа Андраде нокаутом во втором раунде
Джаред Каннонье — Андерсон Силва — победа Каннонье техническим нокаутом в первом раунде
Жозе Алду — Александер Волкановски — победа Волкановски единогласным решением судей
Тьяго Алвес — Лауреано Старополи — победа Старополи единогласным решением судей
Франсиско Триналдо — Карлос Диего Феррейра — бой отменён.
Андраде получила за бой с Намаюнас $ 230 тыс, Силва — $630 тыс за бой с Каннонье