Нурмагомедов побывал на ифтаре у Рамзана Кадырова

российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал по приглашению президента Чеченской республики Рамзана Кадырова на ифтаре — вечернем приёме пищи. Об этом Нурмагомедов написал на своей странице в «инстаграме».



«Вчера по приглашению Брата Рамзана Кадырова был у него на Ифтаре. Большое спасибо Брат, очень рад был тебя видеть и всех других Братьев. Пусть Аллах примет твои дела и благие намерения», — написал Хабиб Нурмагомедов в «инстаграме».



Хабиб Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, победив приёмом экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В следующий раз в октагон Нурмагомедов должен выйти 7 сентября 2019 года, его соперником станет временный чемпион организации Дастин Порье.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.