Пакьяо: Турман — один из лучших боксёров в мире, я хочу биться с сильнейшими

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка с Китом Турманом. Бой состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, что Турман является одним из лучших pound-for-pound боксёров в мире. Поэтому я и встречусь с ним на ринге. Он уже победил двух бывших чемпионов мира — Роберта Гуерреро и Дэнни Гарсию, а также чемпиона мира Шона Портера. Я всегда хотел драться с лучшими, Турман — непобеждённый суперчемпион по версии WBA.

Он лучший из доступных для боя боксёров в весе 147 фунтов. Я смотрел видео его боёв, видел, насколько здорово он работает на ринге. Именно этого хотят фанаты, они хотят увидеть двух лучших бойцов. Я хочу, чтобы болельщики получили удовольствие от боя», — приводит слова Турмана BoxingScene.