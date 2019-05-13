Бризил: Уайлдер — позор бокса, он завершит карьеру, когда я его побью

Американский боксёр Доминик Бризил заявил, что чемпион в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер может завершить карьеру после их поединка. 33-летний Уайлдер будет защищать пояс 18 мая в Нью-Йорке (США).

«Я думаю, что поражение будет для него унизительным, оно завершит его карьеру, он уйдёт. Такой парень, как Уайлдер, не привык к поражениям. Он не привык, что его бьют. Его это отправит в глубокую депрессию. Он не сможет вернуться на ринг.

Я думаю, что он является позором не только для американского бокса, но и для всего тяжёлого веса», — приводит слова Бризила Metro.

Ранее Бризил напомнил, что за всю карьеру потерпел лишь одно поражение. Также Доминик заявил, что готов преподнести сюрприз в поединке с Уайлдером.