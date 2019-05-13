Харитонов готов подраться с А. Емельяненко на турнире Fight Night Global

Российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что был бы готов сразиться с Александром Емельяненко. Ранее о возможном поединке Харитонова и Емельяненко рассказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Хотел бы ответить величайшему из величайших менеджеров – Камилу Гаджиеву. Я выступаю в Bellator, бился в Pride и Strikeforce. Зарабатывал себе имя не для того, чтобы спускаться на ранг ниже.

Но я готов выступить на любом твоём турнире, если ты сделаешь достойное предложение.

Перестань пиариться на моём имени и говорить, что Харитонов кого-то боится и пытается соскочить с боя. Никогда я этого не сделаю», — написал в своём «инстаграме» Харитонов.

Ранее Гаджиев заявил, что Емельяненко и Харитонову могут предложить за бой по 10 млн рублей.