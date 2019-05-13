Андраде готова провести реванш с Намаюнас

Новоиспечённая чемпионка UFC Джессика Андраде подчеркнула, что она будет согласна провести реванш с Роуз Намаюнас, которую она победила техническим нокаутом в главном событии турнира UFC 237. По словам Андраде, ей нужно доказать, что её победа была заслуженной.



«В UFC наверняка захотят устроить нам с Роуз Намаюнас реванш. И я буду согласна. Мне нужно дважды доказать, что я одержала заслуженную победу. Я буду хорошо подготовлена ко второму бою», — приводит слова Джессики Андраде Bloody Elbow.



Напомним, что Андраде во втором раунде слэмом нокаутировала Намаюнас, став чемпионкой UFC в лёгком весе. Для Намаюнас это была вторая защита титула. 26-летняя американка литовского происхождения провела в UFC девять поединков, победив в шести из них.