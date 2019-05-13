Фьюри: вся моя жизнь стала тренировочным лагерем

Британский боксёр Тайсон Фьюри подчеркнул, что он изменил своё отношение к тренировкам после возвращения на ринг.



«Я получаю удовольствие от тренировок. Я люблю свою работу так, как никогда раньше не любил. Раньше для меня бокс был обязанностью, работой, которую необходимо выполнить. Я усердно готовился к боям, а затем набирал очень большой вес. Теперь же мне нравится то, что я делаю, я поддерживаю форму, даже если не собираюсь на ринг. Вся моя жизнь стала тренировочным лагерем», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.



Следующий поединок Фьюри проведёт с малоизвестным боксёром Томом Шварцом. Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе. Реванш с Деонтеем Уайлдером планируется на декабрь 2019 года.