Дацик провёл спарринг с депутатом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл спарринг с лидером санкт-петербургского отделения ЛДПР Олегом Капитановым. Соперники использовали 14-унцовые перчатки и работали не в полную силу. Спарринг прошёл в рамках открытой тренировки, организованной Дациком недалеко от Петропавловской крепости.



«Дацик – мощный парень с огромной жизненной энергией. Он не может равнодушно относиться к тому, что происходит в Санкт-Петербурге, за что иногда страдает. Думаю, если удастся направить энергию Вячеслава в конструктивное русло, можно добиться хороших результатов в развитии детского спорта и смешанных единоборств», — приводит слова Капитанова «Р-Спорт».



Дацик в 2007 году был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи и отправлен в психиатрическую клинику, откуда сбежал. Был депортирован из Норвегии и приговорён к пяти годам лишения свободы. В 2016 году освободился из красноярской колонии. На счету Дацика 13 поединков в профессиональных ММА, в которых он девять раз потерпел поражения. В последнем поединке с Артёмом Тарасовым Дацик получил дисквалификацию за запрещённый удар.



Свой следующий поединок Дацик проведёт 29 июня 2019 года с Максимом Новосёловым. Поединок состоится в Калининграде во дворце спорта «Янтарный».