Джошуа: Уайлдер способен хорошо проявить себя в поединке с Бризилом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO IBF и IBO Энтони Джошуа считает, что Деонтей Уайлдер может хорошо проявить себя в бою с Домиником Бризилом.



«Я думаю, что Деонтей Уайлдер способен хорошо проявить себя в поединке с Домиником Бризилом. Уайлдер для него слишком быстрый. Но, с другой стороны, Бризил очень стойкий боксёр — он продержался со мной на протяжении семи раундов», — приводит слова Энтони Джошуа Bad Left Hook.



33-летний Уайлдер будет защищать чемпионский пояс по версии WBC в супертяжёлом весе 18 мая в Нью-Йорке (США) против американского боксёра Доминика Бризила. Ранее Бризил напомнил, что за всю карьеру потерпел лишь одно поражение. Также Доминик заявил, что готов преподнести сюрприз в поединке с Уайлдером и считает, что Уайлдер может завершить карьеру после их боя.

Бризил: Уайлдер — позор бокса, он завершит карьеру, когда я его побью