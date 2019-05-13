Волкановски хотел бы встретиться с Холлоуэем на турнире UFC 243

Ранним утром 12 мая мск в Рио-де-Жанейро завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. В его основном карде прошёл поединок экс-чемпиона организации Жозе Алду и Александера Волкановски. По итогам трёх раундов австралиец одержал победу единогласным решением судей.

Волкановски после турнира в очередной раз дал понять, что планирует получить титульный бой с Максом Холлоуем и провести его на турнире UFC 243 в Сиднее 6 октября 2019 года.



«Утрясите уже всё относительно моего боя с Максом Холлоуэем! Было бы здорово провести этот поединок на том же австралийском турнире, что и бой Роберта Уиттакера и Исраэля Адесаньи. Можете представить такое? Это было бы бомбой!» — приводит слова Волкановски Daily Telegraph.