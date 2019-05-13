Алду — о поражении от Волкановски: никогда в жизни не боролся так плохо

Ранним утром 12 мая мск в Рио-де-Жанейро завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. В его основном карде прошёл поединок экс-чемпиона организации Жозе Алду и Александера Волкановски. По итогам трёх раундов австралиец одержал победу единогласным решением судей.



После боя Алду посетовал, что был плохо подготовлен к поединку и не был похож на себя.



«Никогда в жизни не боролся так плохо. Нет никаких оправданий, потому что в этом бою я не был собой, но я знаю, на что способен, знаю уровень своего таланта и не мог ничего поделать. Не буду отбирать заслуг у оппонента, он хорошо дрался, но я разочарован собой и считаю, что сам виноват в поражении», — приводит слова Жозе Алду MMAFighting.