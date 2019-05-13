С Макгрегора сняли обвинения из-за разбитого телефона фаната

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор избежал наказания за инцидент с поклонником, мобильный телефон которого ирландец выхватил и разбил, сообщает MMAFighting.



Напомним, в марте бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован в Майами после того, как разбил мобильный телефон Ахмеда Абдирзака, который хотел с ним сфотографироваться. Инцидент произошёл утром 11 марта. Макгрегор был освобождён под залог в размере $ 12 500.



Абдирзак принял решение не сотрудничать с властями при расследовании и отказаться от заявления. По информации СМИ, Абдирзак и Макгрегор достигли соглашения о внесудебном урегулировании конфликта.



«Жертва преступления не хочет возвращаться в Соединенные Штаты и преследовать по этому делу», — сказал прокурор Халил Мадани.

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