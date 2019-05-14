Миочич: Кормье — идиот, меня волнует только возвращения титула UFC
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от боя-реванша с Даниэлем Кормье. По словам Миочича, главной целью для него является возвращение пояса.
«Кормье — идиот. Я даже не слушаю, что он там говорит. Меня волнует только одно — возвращение пояса UFC», — приводит слова Миочича ESPN.
Кормье и Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.
Напомним, впервые бойцы провели очную дуэль в июле 2018 года, тогда Даниэль отобрал у Миочича титул. После этого Кормье провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Что касается американца хорватского происхождения, то он после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.
Официально: Кормье и Миочич встретятся 17 августа
- 14 мая 2019
-
10:47
-
09:28
-
09:18
-
00:08
- 13 мая 2019
-
23:39
-
22:40
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:55
-
17:05
-
16:35
-
14:54
-
13:04
-
12:35
-
12:13
-
09:47
-
00:21
-
00:20
- 12 мая 2019
-
23:47
-
21:41
-
19:58
-
19:56
-
19:46
-
18:56
-
17:45
-
16:54
-
15:37
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:55
-
11:46
-
10:59
-
09:31
Партнерский контент