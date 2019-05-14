Миочич: Кормье — идиот, меня волнует только возвращения титула UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился ожиданиями от боя-реванша с Даниэлем Кормье. По словам Миочича, главной целью для него является возвращение пояса.

«Кормье — идиот. Я даже не слушаю, что он там говорит. Меня волнует только одно — возвращение пояса UFC», — приводит слова Миочича ESPN.

Кормье и Миочич проведут повторный поединок 17 августа на турнире в Анахайме (штат Калифорния, США). Встреча Кормье — Миочич возглавит турнир UFC 241.

Напомним, впервые бойцы провели очную дуэль в июле 2018 года, тогда Даниэль отобрал у Миочича титул. После этого Кормье провёл защиту пояса, победив Деррика Льюиса. Что касается американца хорватского происхождения, то он после осечки в противостоянии с Кормье в клетку не выходил.