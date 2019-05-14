Рой Джонс станет официальным лицом Global Boxing Forum 2019

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший станет официальным лицом Международного боксёрского форума, который пройдёт с 12 по 17 июня в Екатеринбурге. На Global Boxing Forum соберутся именитые бойцы и главы боксёрских ассоциаций, чтобы обсудить множество вопросов: от общих правил проведения объединительных боёв до проблем гендерного равенства.
В рамках форума будет проведён общий анализ положения дел в мировом боксе. Также участники продолжат обсуждение и выработку механизмов преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования, преодоление фрагментирования, а также введение чёткой системы ранжирования. Кроме того, участники обсудят проблему возможного исключения бокса из программы Олимпийских игр.
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