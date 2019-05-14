Кудряшов проведёт бой в рамках Международного боксёрского форума
Известный российский боец Дмитрий Кудряшов (23-2-0, 23 КО), выступающий в первом тяжёлом весе, следующий поединок проведёт 16 июня в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксёрского форума. Имя соперника Кудряшова будет названо позже.
Свой последний поединок Кудряшов провёл в сентябре прошлого года, нокаутировав румынского бойца Александру Жура.
В настоящее время россиянин по прозвищу Русская Кувалда полностью восстановился после прошлогодней операции и готовится к выходу на ринг.
Напомним, второй Всемирный боксёрский форум пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня и соберёт глав и представителей всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, а также Российскую федерацию бокса и лидирующие промоушены страны.
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