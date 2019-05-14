Бойцовский клуб Ferrum ищет тренера по ММА

Молодая и перспективная бойцовская команда Ferrum начала поиски нового тренера по смешанным боевым единоборствам (ММА) для подготовки профессиональных бойцов. В состав клуба входят как именитые спортсмены, так и начинающие бойцы. Именно поэтому кандидат на должность наставника должен обладать не только тренерским, но и бойцовским опытом. Приоритет будет отдан соискателям, которые за время своей бойцовской карьеры имели опыт выступления в ведущих российских и иностранных лигах.
Клуб Ferrum заинтересован в амбициозном специалисте, который сможет полностью взять на себя клубное направление ММА и быть ответственным за подготовку спортсменов, тренировочный процесс и результат их выступлений. Основная тренировочная база Ferrum Fight Club располагается в Челябинске и имеет всё необходимое оснащение для полноценной работы.
«Смешанные единоборства — это симбиоз ударной техники и борьбы, именно поэтому мы хотим привлечь к работе специалиста ММА с опытом. В нашем зале есть отличные наставники по ударной технике (бокс, кикбоксинг), а также бразильскому джиу-джитсу. И вот сейчас возникла потребность в тренере по ММА. Мы готовы рассмотреть все кандидатуры, но предпочтение отдадим лучшему из лучших», — говорится в заявлении клуба.
В настоящее время цвета клуба защищают такие бойцы, как Александр Бутенко, Магомед «Кобра» Магомедов, Ризван Симбагаев, Денис Сулимов, Никита Бархатов, Давид Закарян, Юрий Фёдоров, Хас-Магомед Харсиев, Рамзан Бопхоев и другие.
Свои анкеты (форма заявки на вакансию) можно оправлять на официальную страницу в «Инстаграм».
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