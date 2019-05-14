Боец Штырков прокомментировал участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков (15-0-1) прокомментировал инцидент, случившийся в Екатеринбурге. Вечером 13 мая появилась информация, согласно которой около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые пришли на стихийную акцию протеста. Люди собрались на митинг против вырубки деревьев в сквере у городского пруда ради постройки храма. Кроме того, местные жители выразили недовольство, что никто не обсудил возможное строительство с горожанами.
“Вчера в сквере от академии было десять человек, а не сто. Мы приехали, чтобы помочь охране поднять забор. Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей не может быть и речи. Их не было.
Там помимо нас были и другие люди. Кто-то выступает за строительство храма, кто-то против, и не нужно забывать об уважении к чужому мнению — это базис нормального общества. Все дискуссии должны быть в мирном русле, а то, что произошло ночью, в корне неправильно и не должно повториться», — сказал Штырков.
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