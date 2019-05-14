В Покровском завершилось первенство России по тайскому боксу

В подмосковном Покровском (Одинцовский район) завершилось первенство России по тайскому боксу. Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. По итогам первенства определился состав сборной России для участия в первенстве мира (он пройдёт с 26 сентября по 6 октября в Анталии) и летней Спартакиаде учащихся.
Результаты турнира:
14-15 лет
Командный зачёт:
1. Республика Дагестан
2. Кемеровская область
3. Нижегородская область
Победители —
Юноши 14-15 лет:
38 кг – Хаджимурадов Джамбулат (Дагестан, Ибрайхалиев Г.Г., Хайбулаев А.)
40 кг – Мурадян Давид (Московская обл., Семенихин Е.Ю.)
42 кг – Багиров Мирза (Дагестан, Мамедов А.А.)
45 кг – Новиков Артемий (Московская обл., Никитенко А.О.)
48 кг – Власкин Роман (Нижегородская обл., Евграфов Н.В.)
51 кг – Салтыков Данил (Кемеровская обл., Семёнов В.В.)
54 кг – Дорогавцев Савелий (Новосибирская обл., Петров И.А., Сорокин С.А.)
57 кг – Ханикаев Казбек (Москва, Макеев С.Р.)
60 кг – Грибов Кирилл (Нижегородская обл., Телицын А.В., Жалилов Н.Р.)
63,5 кг – Шахов Шамиль (Дагестан, Алиханов А.М.)
67 кг – Гурьянов Ярослав (Новгородская обл., Гурьянов А.А.)
71 кг – Максимец Никита (Нижегородская обл., Кустов А.Н.)
75 кг – Заякин Никита (Свердловская обл., Штульберг К.В.)
81 кг – Гусейнов Элмир (Красноярский край, Цапков А.В.)
81+ кг – Фефелов Руста (Кемеровская обл., Никитин С.А.)
Девушки 14-15 лет:
36 кг – Заварзина Елизавета (Кемеровская обл., Семёнов В.В.)
42 кг – Наумкина Ольга (Ленинградская обл., Костромцов В.В.)
45 кг – Шанталей Елизавета (Москва, Макеев С.Р.)
48 кг – Бондарчук Ксения (ХМАО – Югра, Завьялов А.В.)
51 кг – Иванов Мария (Санкт-Петербург, Полубояров А.В., Белозерцев С.И.)
54 кг – Бекметова Амина (Краснодарский край, Кушнир И.Н.)
57 кг – Ефремова Анна (Кемеровская обл., Можаров В.Г., Можарова В.В.)
60 кг – Синюкова Ангелина (Новосибирская обл., Муштаев В.Ю, Виссман А.В., Брызгалов М.М.)
63,5 кг – Лырщикова Елизавета (Кемеровская обл., Лырщиков В.В.)
67 кг – Овсепян Виктория (Свердловская обл., Джинисян А.М.)
71 кг – Сагура Ксения (Челябинская обл., Самсонов В.В.)
12-13 лет
Командный зачёт:
1. Краснодарский край
2. Республика Дагестан
3. Кемеровская область
Победители —
Мальчики 12-13 лет:
32 кг – Магомедов Камиль (Дагестан, Калантаров А.К.)
34 кг – Янковский Ян (Нижегородская обл., Кустов А.Н.)
36 кг – Кесян Артём (Краснодарский край, Нагабедян Р.Е.)
38 кг – Полушкин Никита (Нижегородская обл., Евграфов Н.В.)
40 кг – Попов Лев (Пермский край, Степанов М.Ю.)
42 кг – Зуев Роман (Калининградская обл., Якимов А.В., Чукин А.С.)
44 кг – Магомедов Абубакар (Дагестан, Зубаиров З.Б., Мамедов А.А.)
46 кг – Можаров Валентин (Кемеровская обл., Можаров В.Г., Можаров В.В.)
48 кг – Инкирев Тимофей (Санкт-Петербург, Обайд Т., Бухвалов Ю.А.)
50 кг – Арсланбекво Курбан (Дагестан, Алиханов А.М.)
52 кг – Пеньков Владислав (Москва, Макеев С.Р.)
54 кг – Шалов Семён (Московская обл., Исмаилов Т.С., Никитенко А.О.)
56 кг – Пилипчук Михаил (Краснодарский край, Субботин А.Н.)
58 кг – Пономаренко Владислав (Кемеровская обл., Ситников А.А.)
60 кг – Смолев Михаил (Томская обл, Иоч Е.Н.)
63,5 кг – Курмышев Игорь (Московская обл., Фузайлов В.Э.)
67 кг – Рахматулаев Давудгаджи (Дагестан, Магомедов С.М.)
71 кг – Сайк Владислав (Оренбургская обл., Рамазанов И.И.)
71+ кг – Коломыцев Данил (Краснодарский край, Маценко А.В.)
Девочки 12-13 лет:
32 кг — Мозалева Ангелина (Ульяновская обл., Маценко А.В.)
36 кг – Чистякова Анжелина (Москва, Григорьев А.Г.)
40 кг – Коваленко Милана (Краснодарский край, Коваленко А.Г.)
42 кг – Папазян Виктория (Краснодарский край, Коваленко А.Г.)
44 кг – Смирнова Дарья (Калининградская обл., Якимов А.В., Чукин А.С.)
46 кг – Бусарова Валентина (Московская обл., Бусаров И.С.)
48 кг – Платонова Ульяна (Ленинградская обл, Костромцов В.В.)
50 кг – Зарубина Виолетта (Бурятия, Абдулмуслимова О.В.)
52 кг – Рыбникова Яна (Кемеровская обл., Ситников А.А.)
56 кг – Хорошенькова Анна (Краснодарский край, Сорокин С.В., Полынков А.О.)
58 кг – Гараева Руслана (ХМАО – Югра, Гриненко И.С.)
60 кг – Лисогор Виктория (Иркутская обл, Солдатов А.Е.).
- 14 мая 2019
-
13:48
-
13:01
-
12:50
-
11:46
-
11:34
-
11:15
-
10:47
-
09:28
-
09:18
-
00:08
- 13 мая 2019
-
23:39
-
22:40
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:55
-
17:05
-
16:35
-
14:54
-
13:04
-
12:35
-
12:13
-
09:47
-
00:21
-
00:20
- 12 мая 2019
-
23:47
-
21:41
-
19:58
-
19:56
-
19:46
-
18:56
-
17:45
-
16:54
-
15:37
-
14:59