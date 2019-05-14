В Покровском завершилось первенство России по тайскому боксу

В подмосковном Покровском (Одинцовский район) завершилось первенство России по тайскому боксу. Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки в возрасте от 12 до 15 лет. По итогам первенства определился состав сборной России для участия в первенстве мира (он пройдёт с 26 сентября по 6 октября в Анталии) и летней Спартакиаде учащихся.

Результаты турнира:

14-15 лет

Командный зачёт:

1. Республика Дагестан

2. Кемеровская область

3. Нижегородская область



Победители —

Юноши 14-15 лет:

38 кг – Хаджимурадов Джамбулат (Дагестан, Ибрайхалиев Г.Г., Хайбулаев А.)

40 кг – Мурадян Давид (Московская обл., Семенихин Е.Ю.)

42 кг – Багиров Мирза (Дагестан, Мамедов А.А.)

45 кг – Новиков Артемий (Московская обл., Никитенко А.О.)

48 кг – Власкин Роман (Нижегородская обл., Евграфов Н.В.)

51 кг – Салтыков Данил (Кемеровская обл., Семёнов В.В.)

54 кг – Дорогавцев Савелий (Новосибирская обл., Петров И.А., Сорокин С.А.)

57 кг – Ханикаев Казбек (Москва, Макеев С.Р.)

60 кг – Грибов Кирилл (Нижегородская обл., Телицын А.В., Жалилов Н.Р.)

63,5 кг – Шахов Шамиль (Дагестан, Алиханов А.М.)

67 кг – Гурьянов Ярослав (Новгородская обл., Гурьянов А.А.)

71 кг – Максимец Никита (Нижегородская обл., Кустов А.Н.)

75 кг – Заякин Никита (Свердловская обл., Штульберг К.В.)

81 кг – Гусейнов Элмир (Красноярский край, Цапков А.В.)

81+ кг – Фефелов Руста (Кемеровская обл., Никитин С.А.)



Девушки 14-15 лет:

36 кг – Заварзина Елизавета (Кемеровская обл., Семёнов В.В.)

42 кг – Наумкина Ольга (Ленинградская обл., Костромцов В.В.)

45 кг – Шанталей Елизавета (Москва, Макеев С.Р.)

48 кг – Бондарчук Ксения (ХМАО – Югра, Завьялов А.В.)

51 кг – Иванов Мария (Санкт-Петербург, Полубояров А.В., Белозерцев С.И.)

54 кг – Бекметова Амина (Краснодарский край, Кушнир И.Н.)

57 кг – Ефремова Анна (Кемеровская обл., Можаров В.Г., Можарова В.В.)

60 кг – Синюкова Ангелина (Новосибирская обл., Муштаев В.Ю, Виссман А.В., Брызгалов М.М.)

63,5 кг – Лырщикова Елизавета (Кемеровская обл., Лырщиков В.В.)

67 кг – Овсепян Виктория (Свердловская обл., Джинисян А.М.)

71 кг – Сагура Ксения (Челябинская обл., Самсонов В.В.)



12-13 лет

Командный зачёт:

1. Краснодарский край

2. Республика Дагестан

3. Кемеровская область



Победители —

Мальчики 12-13 лет:

32 кг – Магомедов Камиль (Дагестан, Калантаров А.К.)

34 кг – Янковский Ян (Нижегородская обл., Кустов А.Н.)

36 кг – Кесян Артём (Краснодарский край, Нагабедян Р.Е.)

38 кг – Полушкин Никита (Нижегородская обл., Евграфов Н.В.)

40 кг – Попов Лев (Пермский край, Степанов М.Ю.)

42 кг – Зуев Роман (Калининградская обл., Якимов А.В., Чукин А.С.)

44 кг – Магомедов Абубакар (Дагестан, Зубаиров З.Б., Мамедов А.А.)

46 кг – Можаров Валентин (Кемеровская обл., Можаров В.Г., Можаров В.В.)

48 кг – Инкирев Тимофей (Санкт-Петербург, Обайд Т., Бухвалов Ю.А.)

50 кг – Арсланбекво Курбан (Дагестан, Алиханов А.М.)

52 кг – Пеньков Владислав (Москва, Макеев С.Р.)

54 кг – Шалов Семён (Московская обл., Исмаилов Т.С., Никитенко А.О.)

56 кг – Пилипчук Михаил (Краснодарский край, Субботин А.Н.)

58 кг – Пономаренко Владислав (Кемеровская обл., Ситников А.А.)

60 кг – Смолев Михаил (Томская обл, Иоч Е.Н.)

63,5 кг – Курмышев Игорь (Московская обл., Фузайлов В.Э.)

67 кг – Рахматулаев Давудгаджи (Дагестан, Магомедов С.М.)

71 кг – Сайк Владислав (Оренбургская обл., Рамазанов И.И.)

71+ кг – Коломыцев Данил (Краснодарский край, Маценко А.В.)



Девочки 12-13 лет:

32 кг — Мозалева Ангелина (Ульяновская обл., Маценко А.В.)

36 кг – Чистякова Анжелина (Москва, Григорьев А.Г.)

40 кг – Коваленко Милана (Краснодарский край, Коваленко А.Г.)

42 кг – Папазян Виктория (Краснодарский край, Коваленко А.Г.)

44 кг – Смирнова Дарья (Калининградская обл., Якимов А.В., Чукин А.С.)

46 кг – Бусарова Валентина (Московская обл., Бусаров И.С.)

48 кг – Платонова Ульяна (Ленинградская обл, Костромцов В.В.)

50 кг – Зарубина Виолетта (Бурятия, Абдулмуслимова О.В.)

52 кг – Рыбникова Яна (Кемеровская обл., Ситников А.А.)

56 кг – Хорошенькова Анна (Краснодарский край, Сорокин С.В., Полынков А.О.)

58 кг – Гараева Руслана (ХМАО – Югра, Гриненко И.С.)

60 кг – Лисогор Виктория (Иркутская обл, Солдатов А.Е.).