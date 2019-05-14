Фьюри: готов драться с Уайтом в любой день, нокаутирую его за шесть раундов

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов встретиться на ринге с соотечественником Диллианом Уайтом. Также Фьюри пообещал, что отправит соперника в нокаут. Ранее стало известно, что WBC потребовал провести бой Уайта и Фьюри. Победитель поединка сможет встретиться с Деонтеем Уайлдером, чемпионом организации.

«Я хочу обратиться со специальным посланием WBC, организации, которая поддерживала меня и относилась ко мне справедливо. Я недавно видел ваше сообщение о бое с Диллианом Уайтом. Я очень благодарен за эту возможность.

Но я предлагаю следующее. Так как я побил Деонтея Уайлдера, о чём все прекрасно знают, но мне не присудили победу, организовать мой бой с Диллианом Уайтом за бриллиантовый пояс WBC, а не за временный. Я возьму на себя Уайта, отправлю его в нокаут в течение шести раундов. Я принимаю вызов, спасибо! Я готов драться с Уайтом хоть каждый день и дважды в воскресенье», — сказал Фьюри в видеоролике, который опубликовал в своём «инстаграме».