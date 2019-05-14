Петтис: не могу дождаться, когда изобью Нэйта Диаса, это личное

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис поделился ожиданиями от боя с экс-претендентом на титул Нэйтом Диасом. Бойцы выступят на турнире UFC 241 в Анахайме (штат Калифорния, США), 17 августа 2019 года.
«Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») предлагал мне провести бой в августе с Макгрегором, но не получилось. Затем мне предложили Нэйта Диаса. Это идеальный вариант, я не люблю его. Не могу дождаться, когда изобью его. Это у нас личное. Я хочу нокаутировать Диаса», — приводит слова Петтиса ESPN.
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Для Диаса этот бой станет первым за три года. Предыдущий раз он появлялся в клетке в августе 2016 года, когда уступил в повторном поединке Конору Макгрегору. Что касается Петтиса, то экс-чемпион в лёгком весе дебютировал в полусреднем дивизионе в минувшем бою. 23 марта 2019 года на турнире в Нэшвилле он одержал победу нокаутом над Стивеном Томпсоном.
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