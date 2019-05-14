Фьюри: недооценки Шварца не будет, он готов к войне

Британский боксёр Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от поединка с немцем Томом Шварцом, который состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США). 30-летний Фьюри уже дважды боксировал в США. Теперь британец впервые выйдет на ринг в Лас-Вегасе.

«Я с нетерпением жду поездки в Лас-Вегас. Многие великие битвы происходили там. Помню, как когда-то просыпался ночью, чтобы посмотреть бой Рикки Хаттона и Флойда Мейвезера.

Я когда-то пообещал себе, что никогда не поеду в Лас-Вегас, если не буду боксировать там. Теперь, в 30 лет я получил свой шанс.

Это Лас-Вегас, время шоу! Я хочу выдать яркое представление в США. Я не буду недооценивать Шварца. Он едет, чтобы устроить войну. Не стоит говорить ничего больше, Шварц ещё никогда не проигрывал», — цитирует Фьюри BoxingScene.