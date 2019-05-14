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Проигравший все бои в UFC Смоляков надеется получить поединок с Харитоновым

Проигравший все бои в UFC Смоляков надеется получить поединок с Харитоновым
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков выразил надежду на то, что в этом году у него получится встретиться с Сергеем Харитоновым. Соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в «Инстаграме», обратившись к Камилу Гаджиеву.

«Камил Гаджиев, я принимаю твоё предложение и готов выступить уже 7 июня с оппонентом, которого ты предложил. После чего организуй мне бой с бразильцем, которого я попросил. А осенью я выйду на замену боя Харитонов — Емельяненко и подерусь с Харитоновым, надеюсь, Сергей не откажется, так как, судя по моему последнему бою, я лёгкая добыча для него.

Не буду жаловаться на причины, почему я не смог выступить нормально в крайнем бою, я просто докажу в дальнейших, что могу и умею это делать», — написал Смоляков.

Пост можно увидеть также на странице бойца в социальной сети.

Дмитрий Смоляков известен тем, что провёл в UFC три поединка и во всех из них проиграл. После недавнего поражения от Грега Харди президент UFC Дэна Уайт подверг россиянина жёсткой критике.

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