Андерсон Силва избежал серьёзной травмы

Ранним утром 12 мая в Рио-де-Жанейро завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 237. В его соглавном событии встретились экс-чемпион организации Андерсон Силва и Джаред Каннонье. Встреча завершилась уже в первом раунде. После лоу-кика в исполнении Каннонье Силва упал и не смог самостоятельно покинуть октагон. Оказалось, что бразилец получил травму колена.

После завершения турнира Силва прошёл углублённое медицинское обследование. Оно показало, что спортсмену удалось избежать серьёзного повреждения, сообщает MMA Fighting. Перед возвращением к тренировкам Силве предстоит пройти лишь курс физиотерапевтических процедур.

Отметим, что после поражения от Каннонье возрастной боец заявил, что не намерен завершать карьеру.