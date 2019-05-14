Олейник — о ситуации на Украине: чтобы за кого-то переживать — такого не было

Российский боец UFC, уроженец Харькова Алексей Олейник поделился мнением о ситуации на Украине. По его словам, он следит за тем, как развивается ситуация в соседней стране, и подчеркнул, что политический вектор её руководителей в последние годы не несёт конструктива.
«Я слежу за экономической и политической ситуацией во всём мире, в том числе и в той стране, где я родился, где у меня осталось много друзей, есть родня. Естественно, мне интересно, что там происходит. Но чтобы за кого-то переживать или следить — такого не было. Буду надеяться, что что-то поменяется в лучшую сторону. Никто не видел положительных моментов в том векторе, в котором шла политика Украины, — ни в плане отношений с ближайшими странами, ни в плане ситуации внутри страны. Из ста ребят, с которыми я общаюсь, 98% говорят, что у них всё хуже.
Официально я не могу там быть, на Украине, Минкульт включил меня в чёрный список. Но я не считаю, что какими-то действиями или словами опозорил страну, где родился. Я не разделял, не разделяю и не собираюсь разделять её с Россией и Белоруссией. Я и своих детей будут так воспитывать и дальше хочу держать в уме, что у нас один народ, просто проживающий в разных городах», — приводит слова спортсмена Р-Спорт.
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